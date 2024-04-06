عمليات جديدة للمقاومة والاحتلال يقر بإصابة 5 جنود

أعلنت كتائب المقاومة اليوم السبت عن عمليات جديدة استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بمناطق وسط قطاع غزة وجنوبه، في حين كثف الاحتلال قصفه وأقر بإصابة 5 من جنوده خلال المعارك.

وأفادت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بتفجير دبابة من نوع "ميركافا 4" بعبوة برميلية من طراز "ثاقب" شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت سرايا القدس قالت إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات الاحتلال في محاور التقدم وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما قالت إن مقاتليها أسندوا مجموعة مقاتلة من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال اشتباكات ضارية مع قوة لجيش الاحتلال، وأوقعوا في القوة إصابات محققة، قبل انسحابهم جميعا بسلام.

وبثت سرايا القدس مشاهد لمقاتليها من داخل العُقد القتالية شمالي القطاع في يوم القدس العالمي.

وفي المعسكر المقابل، أعلن جيش الاحتلال إصابة 5 عسكريين في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.

وقال إنه منذ بداية الحرب أصيب 3193 ضابطا وجنديا، من بينهم 1552 أصيبوا خلال العملية البرية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن 600 جندي وضابط قتلوا منذ بداية الحرب وأصيب 497 بجروح بالغة الخطورة، وقال إن 268 عسكريا ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة.

قصف متواصل

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت المناطق الغربية الجنوبية من قطاع غزة وسط إطلاق نار كثيف.

وفي وسط القطاع، أشار المراسل إلى أن القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي استهدف شرق البريج وشمال النصيرات، ولا سيما مناطق المغراقة والزهراء وشمالي مخيم النصيرات، كما واصلت المقاتلات استهداف مدينة خان يونس جنوبا.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أفاد مراسل الجزيرة بأن الاحتلال شن قصفا مدفعيا عنيفا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال حربه على غزة لليوم الـ183 مخلفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وسط وضع إنساني كارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.