دوي انفجارات في محيط دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية اليوم السبت بسماع دوي انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق، وقالت إنه يجري التحقق من طبيعتها، في حين قالت مصادر إن تلك الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف "معادية إسرائيلية".

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن "الدفاعات الجوية السورية رصدت أهدافا معادية، وهي غالبا طائرات مسيّرة في مناطق شمال العاصمة دمشق".

والاثنين الماضي استهدفت إسرائيل في غارة القنصلية الإيرانية بدمشق، أدت لمقتل 7 ضباط إيرانيين منهم العميد بالحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي أحد قادة فيلق القدس، ومساعده العميد محمد هادي حاج رحيمي، وأعقب ذلك تهديدات إيرانية بالرد على ذلك الهجوم.

ومنذ بدء حربها المستمرة على قطاع غزة لليوم الـ183، كثفت إسرائيل شن غاراتها على ما تسميه أهدافا وبنى تحتية لحزب الله بلبنان والحرس الثوري الإيراني في سوريا، إلى جانب استهدافها بعض القوات السورية.