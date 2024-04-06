الحكومة الكويتية تقدم استقالتها بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية

أعلنت الحكومة الكويتية اليوم السبت أنها قدمت استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة (البرلمان).

وقدمت الحكومة التي يرأسها الشيخ محمد صباح السالم الصباح استقالتها بموجب الفصل الـ57 من الدستور، الذي ينص على أن الحكومة الحالية تقدم استقالتها قبل انعقاد مجلس الأمة الجديد.

وخلال اجتماع استثنائي تمت خلاله الإشادة بسير الانتخابات البرلمانية، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في الـ17 من أبريل/نيسان الجاري.

وسوف يقرر أمير الكويت إما الإبقاء على رئيس الوزراء المستقيل أو تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة.

كان الشيخ محمد صباح السالم الصباح عين رئيسا للوزراء في الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي. ومنتصف فبراير/شباط أصدر الأمير مرسوما بحل مجلس الأمة، الذي انتخب في يونيو/حزيران 2023، بسبب ما قيل إنه "تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي".

وأسفرت نتائج الانتخابات، وهي الأولى منذ تولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح شؤون البلاد أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن تقدم المعارضة وعودة معظم نواب المجلس السابق، وبلغت نسبة التغيير عن المجلس السابق 22%.

وغالبا ما يؤدي دخول مجلس الأمة في مواجهات مع الحكومات إلى حله والدعوة لانتخابات جديدة، علما أن انتخابات مجلس الأمة التي أجريت الخميس هي الرابعة منذ أواخر العام 2020.