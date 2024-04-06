الاحتلال يقصف وسط وجنوب غزة وحصيلة جديدة لشهداء العدوان

نفذ الجيش الإسرائيلي -اليوم السبت- قصفا جويا ومدفعيا على مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، وذلك بعد يوم ارتكب فيه مجازر جديدة بحق المدنيين خلفت 46 شهيدا و65 جريحا.

فقد قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وكان القصف تجدد قبل ذلك على مناطق بشمال القطاع بينها بيت حانون وبيت لاهيا.

ووسط القطاع، أشار المراسل إلى أن القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي استهدف شرق البريج، وشمال النصيرات، لا سيما مناطق المغراقة والزهراء وشمالي مخيم النصيرات.

وبث ناشطون مقطعا مصورا يظهر القصف المدفعي الإسرائيلي على منطقة المغراقة.

تغطية صحفية: مدفعية الاحتلال تستهدف المغراقة وشمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/ttGmxCOgL4 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 6, 2024

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت المناطق الغربية الجنوبية من قطاع غزة وسط إطلاق نار كثيف.

كما واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدافها لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويأتي استهداف خان يونس في وقت نفذت فيه المقاومة الفلسطينية مزيدا من العمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في المدينة ومحيطها.

حصيلة الشهداء

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الأخيرة 4 مجازر أسفرت عن 46 شهيدا و65 جريحا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 33 ألفا و137شهيدا و75 ألفا و815 جريحا.

وتؤكد السلطات في غزة ومنظمات حقوقية محلية ودولية أن آلافا آخرين استشهدوا ولم يتم انتشال جثامينهم بعد من تحت ركام المباني التي دمرها القصف الإسرائيلي.

دمار بمبنى أممي

على صعيد آخر، تعرض مبنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة غزة للدمار جراء قصف إسرائيلي في وقت كان يعج فيه بالنازحين.

وأدى قصف المبنى الواقع في حي النصر قرب مجمع الشفاء الطبي إلى احتراق أجزاء كبيرة منه وخراب كبير.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت -فجر الاثنين الماضي- من مجمع الشفاء إثر عملية عسكرية أسفرت عن دمار كبير في المجمع والمنطقة المحيطة به.

ودمر القصف الإسرائيلي عديدا من المقار التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة، بما فيها مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).