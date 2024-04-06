إيران تعلن اعتقال عناصر بتنظيم الدولة خططوا لهجمات بعيد الفطر

أعلنت الشرطة الإيرانية اليوم السبت أنها ألقت القبض على عنصر بارز في تنظيم الدولة الإسلامية، وعضوين آخرين في التنظيم متهمين بالتخطيط لهجوم انتحاري أثناء عيد الفطر.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن الشرطة، أن محمد ذاكر المعروف باسم "رامش" والعضوين الآخرين اعتُقلوا في كرج غربي العاصمة طهران في أعقاب اشتباكات. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض أيضا على 8 آخرين كانوا بصحبتهم.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، نقلا عن المتحدث باسم الشرطة العميد سعيد منتظر المهدي، أن 3 مسلحين أصيبوا بالرصاص بعد إطلاق النار على سيارتهم، وتم القبض عليهم.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن تفجيرين في إيران في يناير/كانون الثاني الماضي أسفرا عن مقتل قرابة 100 شخص وإصابة العشرات خلال تأبين أقيم لإحياء الذكرى الرابعة لاغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في العراق في هجوم بطائرة أميركية مسيرة في 2020.

وقال تنظيم الدولة حينئذ، في بيان على قنوات تليغرام التابعة له، إن اثنين من أعضائه فجرا حزامين ناسفين في حشد تجمع عند قبر سليماني في مدينة كرمان جنوبي شرقي البلاد.

وفي عام 2022 أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم على مزار في إيران، أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وتشمل الهجمات السابقة التي أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنها، تفجيرين مزدوجين في 2017، استهدفا البرلمان الإيراني وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني.