إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في مواجهات بالضفة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 3 فلسطينيين، أحدهم طفل، أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شمالي وجنوبي الضفة الغربية.

وأفادت الجمعية بأن طواقم الإسعاف التابعة لها نقلت إلى المستشفى شابا عمره 30 عاما، إثر إصابته بالرصاص الحي في القدم، ببلدة أوصرين قرب مدينة نابلس شمالي الضفة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أُصيب الشاب عند اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوة عسكرية إسرائيلية للبلدة، وأضافت أن طواقمها نقلت إلى المستشفى طفلا مصابا بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات في (بلدة بيت) أُمّر، شمال الخليل دون توضيح طبيعة الإصابة.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى إصابة ثانية بالرصاص المطاطي في الوجه لشاب في بيت أُمّر بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدد من الآليات العسكرية، منطقة الظهر في البلدة.

وفي سياق متصل، ذكر تلفزيون فلسطين الحكومي أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة كفر قدوم في محافظة قلقيلية شمالي الضفة، ولاحقت شبانا خلال مواجهات في البلدة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته واقتحاماته في مدن وبلدات الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلّفت 457 شهيدا ونحو 4 آلاف و750 جريحا، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

كما وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة إلى أكثر من 7 آلاف و990 منذ التاريخ ذاته.