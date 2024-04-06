أستراليا تشارك في التحقيق بقصف "المطبخ العالمي"

قالت الحكومة الأسترالية اليوم السبت إنها ستعين مستشارا خاصا للعمل مع إسرائيل، لضمان "الثقة الكاملة" في التحقيقات بغارة جوية على قطاع غزة أدت إلى مقتل 7 من موظفي الإغاثة، بينهم أسترالية.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون في أديلايد "ستعين الحكومة مستشارا خاصا، طلبنا من الإسرائيليين العمل معه حتى يتسنى إبلاغنا بمدى ملاءمة العملية".

وأضافت "نود أن تكون لدينا ثقة كاملة في الشفافية والمساءلة في أي تحقيق، وسنواصل العمل لتحقيق ذلك".

وأقال الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة ضابطين ووجه توبيخا رسميا إلى كبار القادة بعد أن خلص تحقيق في مقتل أفراد من منظمة المطبخ المركزي العالمي -بينهم الأسترالية زومي فرانكوم- إلى وجود أخطاء جسيمة وانتهاكات للإجراءات.

ووصفت وونغ إقالة الضابطين بأنها "خطوة أولى ضرورية"، لكنها قالت إن الحكومة أبلغت إسرائيل في رسالة بعثت بها خلال الليل أن "التحركات الأولية تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدر بعد مدى خطورة مقتل 7 من العاملين في المجال الإنساني".

وأضافت "لا يمكن تجاهل هذا الأمر"، مشيرة إلى أنها تتوقع التحفظ على جميع الأدلة في التحقيقات.

وقبل أيام، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونقل إليه غضب أستراليا وقلقها إزاء وفاة فرانكوم.

ووصف نتنياهو مقتل المدنيين بأنه "حدث مأساوي ألحقت فيه القوات الإسرائيلية أذى عن غير قصد بأشخاص غير مقاتلين في قطاع غزة".