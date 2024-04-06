أبرز تطورات اليوم الـ183 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ183 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أدى القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع إلى سقوط مزيد من الشهداء والجرحى، حيث ارتكب جيش الاحتلال 4 مجازر خلال الـ24 ساعة أسفرت عن 46 شهيدا و65 جريحا.

في المقابل، أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها نفذوا عمليات نوعية عديدة في خان يونس جنوبي القطاع وقتلوا 14 جنديا إسرائيليا وأصابوا آخرين.

وفي ملف المفاوضات، قال مصدر قيادي في حماس للجزيرة إن وفدا من الحركة سيتوجه غدا للقاهرة بعد دعوة مصرية لبحث تطورات اتفاق وقف إطلاق النار، في حين ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن تل أبيب رهنت إرسال وفد برئاسة رئيس الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع إلى القاهرة بورود رد "إيجابي" من حماس على مطالبها.

حماس إلى القاهرة

أعلنت حماس أن وفدا من الحركة سيتوجه غدا الأحد إلى القاهرة برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية، استجابة لدعوة مصرية لبحث تطورات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت حماس -في بيان- أنها تؤكد تمسكها بموقفها الذي قدمته يوم 14 مارس/آذار الماضي، الذي يتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم، وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، إضافة لصفقة تبادل أسرى جادة.

في المقابل، قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن الحكومة رهنت إرسال وفد برئاسة رئيس الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية لمحادثات صفقة التبادل في القاهرة، برد وصفته بـ"الإيجابي" من حركة حماس على مطالبها.

تصعيد جنوبي لبنان

شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على بلدات في جنوبي لبنان، وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ من المنطقة باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى، في وقت نعى فيه حزب الله اثنين من عناصره.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارتين على بلدة عيتا الشعب ومحيط بلدة أرنون جنوبي لبنان، تسببت في أضرار جسيمة بممتلكات وبنية تحتية ومنازل.

كما أكد إطلاق 3 صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في الجليل الغربي، في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوّت في شلومي بالجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية.

مزيد من الشهداء

استشهد فلسطينيون -اليوم السبت- جراء قصف على خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد يوم ارتكب فيه الجيش الإسرائيلي مجازر جديدة بحق المدنيين خلفت عشرات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الأخيرة 4 مجازر أسفرت عن 46 شهيدا و65 جريحا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 33 ألفا و137 شهيدا و75 ألفا و815 جريحا.

الاحتلال يستعيد جثة أسير

أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثة المحتجز إلعاد كتسير خلال عملية للكوماندوز، بتوجيه من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال -في بيان- أن المحتجز قُتل حينما كان في الأسر لدى حركة الجهاد الإسلامي، ولم يضف أي معلومات عن كيفية وفاة المحتجز.

وظهر كتسير في فيديو سابق، مع أسير آخر يدعى جادي موزيس، مطالبا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكل صانعي القرار في إسرائيل بعمل كل ما يلزم لوقف إطلاق النار، وإنجاز صفقة تبادل أسرى.

اعتقالات واقتحامات بالضفة

أصيب 3 أطفال بجروح -أحدهم إصابته خطيرة- عندما أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين في منطقة الظهر ببلدة "بيت أمّر" شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال عمليات الدهم والاعتقال في مختلف مدن الضفة.

ودهمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمّر، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، ونشرت قناصة على أسطح المباني.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة، ودهمت مخيم الدهيشة، ومحيط مستشفى بيت جالا الحكومي، ومنطقة السينما، والمنطقة القريبة من ساحة كنيسة المهد، وسيرت دورياتها في معظم شوارع المدينة، بدون تسجيل أي حالة اعتقال. وانسحبت قوات الاحتلال من المدينة بعد أكثر من نصف ساعة على اقتحامها.

إيران تتوعد بالانتقام

وصف رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق بأنه خطوة جنونية، وحمل واشنطن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذه.

وقال باقري -خلال كلمة له في أثناء مراسم تشييع القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي– إن إيران لن تبقى دون رد على الهجوم، وإن انتقامها سيكون حتميا وفي التوقيت الذي تحدده.

والاثنين الماضي، استهدفت إسرائيل في غارة القنصلية الإيرانية بدمشق، أدت لمقتل 7 ضباط إيرانيين، بينهم القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا زاهدي.

14 قتيلا إسرائيليا

كبّدت كتائب القسام الاحتلال الإسرائيلي 14 قتيلا وعدة إصابات في عمليات نوعية نفذتها اليوم في محور خان يونس بقطاع غزة.

وقالت -في بيان- إن مقاتليها قتلوا 9 جنود إسرائيليين وأصابوا آخرين في منطقة الزنة شرقي خان يونس، موضحة أنها استهدفت 4 دبابات ميركافا بقذائف الياسين 105.

وأشارت إلى أنه فور تقدم قوات الإنقاذ إلى المكان ووصولها إلى وسط حقل ألغام أُعد مسبقا، استُهدفت بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد.

كما أعلنت القسام قتل 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر وإصابة آخرين وتدمير ناقلة جند بمنطقة حي الأمل غرب خان يونس، فضلا عن استهداف دبابة إسرائيلية أخرى بقذيفة "الياسين 105" وقوة راجلة بعبوة وإيقاعها بين قتيل وجريح في خان يونس.