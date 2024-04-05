5 قتلى بجنوب لبنان وسط هجمات متبادلة بين حزب الله وإسرائيل

أعلن حزب الله في بيانات منفصلة، اليوم الجمعة، أن مقاتليه نفذوا اليوم 6 عمليات ضد مواقع وأهداف إسرائيلية قُبالة الحدود الجنوبية للبنان، فيما قتل 5 أشخاص في غارات إسرائيلية.

وقال الحزب إن مقاتليه قصفوا بصاروخ موجّه آلية ‏عسكرية إسرائيلية عند بوابة موقع المطلة، وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح، كما استهدفوا تحركا للجنود الإسرائيليين في موقع المالكية والتجهيزات التجسسية في ثكنة زرعيت.

وأضاف الحزب أنه قصف تجمعا آخر لجنود إسرائيليين في مستوطنة أدميت، وحقق إصابات مباشرة فيه، كما استهدف موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وحقق إصبات مماثلة فيه.

من مكان إستهداف مقر لحركة "أمل" في منطقة #مرجعيون pic.twitter.com/c0t9fIyQ8d — هنا لبنان (@thisislebnews) April 5, 2024

غارات إسرائيلية

من جهته، قال الدفاع المدني اللبناني إن 5 قتلى سقطوا في غارتين إسرائيليتين على بلدتي مرجعيون وعيتا الشعب.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت للمرة الأولى بلدة مرجعيون في القطاع الشرقي من جنوبي لبنان، حيث أطلقت صواريخها باتجاه منزل في البلدة، مما أدى إلى سقوط ضحايا.

كما استهدفت المقاتلات الإسرائيلية بالصواريخ منزلا في بلدة عيتا الشعب.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن الغارة على مرجعيون أسفرت عن مقتل 3 من عناصر حركة "أمل"، وقد نعت الحركة القتلى الثلاثة، بينما أفادت مصادر لبنانية بأن القصف استهدف مقرا لها في البلدة.

وأضافت الوكالة أن القصف على عيتا الشعب أودى بحياة شخصين، وأفادت مصادر بأن القتيلين من حزب الله.

ولاحقا نعى حزب الله اثنين من عناصره قُتلا اليوم خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ولم يتضح ما إذا كانا قد قُتلا في الغارة على بلدة عيتا الشعب أم لا.

وقد شنت الطائرات الحربية والمسيّرة الإسرائيلية 8 غارات على بلدات الزلوطية وكفرحمام وكفركلا وطيرحرفا ومحيط بلدة شبعا، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدة الخيام، وقال الدفاع المدني إن 5 أشخاص أصيبوا بجراح في الغارة التي استهدفت كفرحمام.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن مقاتلات قصفت البنية التحتية لحزب الله في منطقة زبقين، ومجمعات عسكرية للحزب في منطقتي يارين وعيتا الشعب، بزعم أن من وصفهم بالإرهابيين كانوا يعملون فيها.

وفي وقت سابق اليوم، قصفت قوات الجيش الإسرائيلي موقع مراقبة لحزب الله في منطقة شبعا.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، نفذت إسرائيل ضربات في العمق اللبناني، مستهدفة مواقع لحزب الله قرب الحدود مع سوريا، وكثفت استعداداتها تحسبا لشن عملية عسكرية كبيرة داخل لبنان.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يخوض حزب الله والجيش الإسرائيلي مواجهات أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 300 لبناني ونحو 20 إسرائيليا.