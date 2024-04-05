الفصائل الفلسطينية تدعو العرب وأحرار العالم للمشاركة بجمعة الغضب

‏دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى المشاركة في الجمعة الأخيرة من رمضان بمظاهرات حاشدة، للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة.

وتأتي هذه الدعوة في إطار الحشد لحراك احتجاجي تحت عنوان جمعة الغضب لفلسطين.

وفي بيان صدر الخميس، قالت فصائل القوى الوطنية والإسلامية إنها تدعو "جماهير أمتنا العربية والإسلامية وكل أحرار العالم للمشاركة الواسعة في جمعة الغضب لفلسطين والحضور الحاشد في التظاهرات والفعاليات الجماهرية المناصرة للقضية الفلسطينية".

وحثت الفصائل أنصار فلسطين على المطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة بدعم أميركي.

وأضاف البيان "ندعو كافة القوى والأحزاب والاتحادات والنقابات والهيئات الشبابية الحرة في العالم لحشد أعضائها وأنصارها للانخراط الفاعل في الفعاليات والمسيرات التي تمثل ضغطًا كبيرًا على الحكومات والأنظمة، لوقف تصدير السلاح لكيان الاحتلال النازي وملاحقته قانونيًا ومحاسبة قادته الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".

واعتبرت أن تصعيد الضغط الشعبي والجماهيري أداة فاعلة وبالغة التأثير في تغيير مواقف الدول والحكومات ودفعها للانحياز للعدالة ودعم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المشروعة، دفاعًا عن نفسه وأرضه ومقدساته.

ويضم تجمع القوى الوطنية والإسلامية حركات: حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إضافة إلى فصائل أخرى.