نصر الله: الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية حادث مفصلي له ما بعده

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق حادث مفصلي له ما بعده.

وأضاف نصر الله، في كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي، أن "الهجوم أدى إلى مقتل قادة كبار في الحرس الثوري الإيراني لهم قيمة تاريخية لدينا، خصوصا اللواء زاهدي، لفضلهم الكبير على المقاومة في لبنان ولسنوات طويلة"، مشيرا إلى أن احتفالا تكريميا سيقام يوم الاثنين المقبل لهؤلاء القادة.

وأشار نصر الله إلى بعض العمليات التي نفذها حزب الله في الساعات الـ24 الماضية، ومنها قصف موقع حدب يارون بقذائف المدفعية، وتحقيق إصابة مباشرة، وقصف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة، وتحقيق إصابة مباشرة، وقصف بالمدفعية تجمع جنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة.