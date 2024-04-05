غوتيريش يستنكر ربط إسرائيل أوامر القتل بغزة بالذكاء الاصطناعي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق بالغ" بشأن معلومات تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف في حربه على غزة، مستنكرا ربط أوامر القتل بحسابات "تجريها الخوارزميات بدم بارد".

وقال غوتيريش للصحفيين اليوم الجمعة "يساورني قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن حملة القصف التي يشنها الجيش الإسرائيلي تشمل الذكاء الاصطناعي كأداة لتحديد الأهداف، ولا سيما في المناطق السكنية المكتظة بالسكان، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الخسائر في صفوف المدنيين".

وأضاف "لا ينبغي تفويض أي جزء من القرارات المصيرية المتعلقة بالحياة أو الموت والتي تؤثر على عائلات بأكملها إلى حسابات تجريها الخوارزميات بدم بارد".

وأشار تحقيق نشرته الوسيلتان الإعلاميتان الإسرائيليتان "972+ ماغازين" و"لوكال كول" أول أمس الأربعاء، وأعادت نشره وسائل إعلام غربية عديدة، إلى وجود برنامج لدى الجيش الإسرائيلي اسمه "لافندر"، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف في غزة بهامش من الخطأ، وهو ما أدى إلى قتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين، لا سيما خلال الأسابيع والأشهر الأولى من الحرب.

وقال غوتيريش "حذرت لسنوات عديدة من مخاطر تحويل الذكاء الاصطناعي إلى سلاح والحد من الدور الأساسي الذي تؤديه الإرادة الإنسانية".

وتابع "يجب استخدام الذكاء الاصطناعي كقوة من قوى الخير التي تعود بالنفع على العالم، بدلا من المساهمة في شن حرب على نطاق هائل وطمس معالم المساءلة".

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ نحو 6 أشهر، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.