عاجل| الجيش الإسرائيلي: استهداف عمال الإغاثة نتج عن خطأ كان يمكن منعه
5/4/2024-|آخر تحديث: 5/4/202402:00 م (بتوقيت مكة المكرمة)
الجيش الإسرائيلي:
- نأخذ على محمل الجد الحادث الخطير الذي أودى بحياة 7 عمال إغاثة أبرياء ونعرب عن حزننا للخسارة
- استهداف عمال الإغاثة نتج عن خلل وخطأ في التحديد واتخاذ القرار بشكل مخالف لأوامر إطلاق النار
- تقرر تنحية قائد إسناد برتبة رائد وضابط برتبة عقيد نتيجة التحقيق الداخلي الذي أجريناه
- تقرر توبيخ قائد لواء الجنوب وقائد الفرقة 162 وقائد لواء بسبب استهداف فريق المطبخ المركزي
- نتائج التحقيق الداخلي تظهر أنه كان من الممكن منع حادث استهداف فريق المطبخ الدولي
- سنتعلم الدروس من الواقعة ونأخذها في الاعتبار في العمليات الجارية
المصدر : الجزيرة + وكالات