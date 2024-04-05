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عاجل| الجيش الإسرائيلي: استهداف عمال الإغاثة نتج عن خطأ كان يمكن منعه

5/4/2024-|آخر تحديث: 5/4/202402:00 م (بتوقيت مكة المكرمة)

الجيش الإسرائيلي:

  • نأخذ على محمل الجد الحادث الخطير الذي أودى بحياة 7 عمال إغاثة أبرياء ونعرب عن حزننا للخسارة
  • استهداف عمال الإغاثة نتج عن خلل وخطأ في التحديد واتخاذ القرار بشكل مخالف لأوامر إطلاق النار
  • تقرر تنحية قائد إسناد برتبة رائد وضابط برتبة عقيد نتيجة التحقيق الداخلي الذي أجريناه
  • تقرر توبيخ قائد لواء الجنوب وقائد الفرقة 162 وقائد لواء بسبب استهداف فريق المطبخ المركزي
  • نتائج التحقيق الداخلي تظهر أنه كان من الممكن منع حادث استهداف فريق المطبخ الدولي
  • سنتعلم الدروس من الواقعة ونأخذها في الاعتبار في العمليات الجارية

 

المصدر : الجزيرة + وكالات