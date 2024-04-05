اشتباكات ضارية بخان يونس وعشرات الشهداء بمجازر جديدة للاحتلال

قالت المقاومة الفلسطينية اليوم الجمعة إنها خاضت اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس في غزة وأوقعت فيها إصابات محققة، في حين أفادت وزارة الصحة بغزة بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من نقاط الاشتباك في خان يونس قصفهم بقذائف هاون تجمعات العدو في محاور التقدم وسط المدينة، كما أسندوا مجموعة مقاتلة من كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- خلال اشتباكات ضارية مع قوة إسرائيلية، وأوقعوا فيها إصابات محققة قبل انسحابهم جميعا بسلام. وبثت سرايا القدس مشاهد لمقاتليها من داخل العُقَد القتالية شمالي القطاع في يوم القدس العالمي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 عسكريين في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.

وكانت الجزيرة عرضت مساء الخميس مشاهد حصرية لإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات شمالي القطاع.

وأظهرت المشاهد تعرض مدنيين فلسطينيين لإطلاق نار مباشر بعد إنزال مساعدات من طائرات قرب السياج الحدودي شمالي القطاع، رغم أنهم لم يشكلوا خطرا على جنود وآليات الاحتلال.

حصيلة الشهداء

يأتي ذلك، في حين أفادت وزارة الصحة بغزة اليوم الجمعة بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر خلال الساعات الـ24 الأخيرة راح ضحيتها 54 شهيدا و82 مصابا، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى 33 ألفا و91 شهيدا، و75 ألفا و750 جريحا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفاد مراسل الجزيرة اليوم باستشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة، وإصابة 10 إثر قصف إسرائيلي استهدف مبنى كان يؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، وجرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأضاف المراسل بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، إلى جانب تعرض مناطق متعددة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع لقصف جوي ومدفعي إسرائيلي، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال قصفت مجموعة من الفلسطينيين في منطقة "بني سهيلا"، نُقل على إثرها عدد من المصابين إلى مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس.

ويأتي ذلك في حين يواصل جيش الاحتلال حربه على غزة لليوم الـ182، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على هذا القطاع المحاصر.