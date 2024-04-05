شهداء في غارات بغزة والمقاومة تنفذ عمليات ضد قوات الاحتلال

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مواقع مختلفة في قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، فيما نفذت المقاومة عمليات ضد قوات الاحتلال في محاور مختلفة من القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن 4 فلسطينيين بينهم أطفال استشهدوا بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأشار إلى استشهاد 3 فلسطينيين آخرين في قصف لقوات الاحتلال على بلدة بيت حانون شمالي القطاع.

وأفاد المراسل باستشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا كاملا فى وسط مخيم المغازي، كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا آخر في حي الجنينة شرقي المدينة، مما أدى لاستشهاد سيدة وطفلها وشخص ثالث.

واستهدفت غارات إسرائيلية المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة أمس الخميس إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 33 ألف و37 شهيدا و75 ألفا و668 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

عمليات المقاومة

من جانب آخر، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها قصفت نتيفوت ومحيطها بالنقب الغربي، وعسقلان وسديروت ونيرعام ومستوطنات غلاف غزة، برشقات صاروخية ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وفق تعبيرها.

وأكدت الكتائب قصف مستوطنة "كفار عزة" بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل، كما أعلنت عن تمكن مقاتليها من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة والسيطرة عليها.

كما أعلنت سرايا القدس عن استهداف قوة إسرائيلية متحصنة بمبنى في خان يونس وفجروا دبابة إسرائيلية بعبوة من طراز برق صدمية.

ولفتت الكتائب إلى أن المقاومين استهدفوا أيضا تجمعات لجنود الاحتلال بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 في محيط مستشفى الأمل ومنطقة العرايشية غربي خان يونس.

وذكرت أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال في منطقة الشيخ عجلين غربي مدينة غزة، وذلك بالاشتراك مع قوات عمر القاسم التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهداف مقاتليها دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا4" بقذيفة "الياسين 105" شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الوحدة المقاتلة التابعة للواء "ناحل" استهدفت ما وصفها بخلية مسلحة بغارة جوية بعد رصد تحركاتها وسط قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته اشتبكت مع مسلحين في حي الأمل بخان يونس، وعثرت على وسائل قتالية خلال عمليات الدهم. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته دمرت أيضا بنى تحتية عسكرية بقصف مدفعي على منطقة عبسان جنوب غربي مدينة غزة.