زيادة قياسية لطالبي الدعم النفسي في إسرائيل

قالت جمعية الدعم النفسي الإسرائيلية إنها سجلت زيادة قياسية في أعداد الإسرائيليين الذين توجهوا لها للحصول على الدعم النفسي منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الجمعية في تقرير -أعدته بمناسبة حلول نصف عام على اندلاع الحرب- أن نسبة المراجعين ارتفعت 950%، مشيرة إلى أن من هؤلاء جنودا ومجندات، كما ارتفعت نسب طالبي الدعم النفسي جراء الشعور بالاكتئاب والضيق والوحدة والهلع والصدمة والرغبة في الانتحار.

وتابعت أنها تلقت حتى الآن 172 ألف طلب بمعدل 33 ألفا شهريا، بينما شهد الشهر الأول للحرب حوالي 44 ألف طلب، كما سُجل ارتفاع بنسبة 10% لأعداد الرجال المتوجهين لطلب الدعم النفسي.

كذلك ارتفع عدد الشبان الذين احتاجوا للدعم النفسي خلال الأسابيع الأولى للحرب 125%، وأفادت المعطيات بأن أكثر من 38 ألفا من الأطفال والشبان حتى سن 24 عاما توجهوا للمساعدة النفسية.

وأكدت جمعية الدعم النفسي الإسرائيلية أن أعداد المتوجهين إليها لطلب الدعم النفسي غير مسبوقة، وتفوق كل المقاييس مقارنة مع الأيام العادية وحالات الطوارئ التي شهدتها إسرائيل في الماضي.