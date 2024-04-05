حملة "غير ملتزم" تحرم بايدن من 39 ألف صوت بنيويورك

أعلن نشطاء مؤيدون للفلسطينيين عن نجاح جديد لحملة تدعو الناخبين إلى عدم التصويت للرئيس الأميركي جو بايدن في الانتخابات التمهيدية بسبب موقفه من العدوان الإسرائيلي على غزة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيويورك التي جرت يوم الثلاثاء الماضي شهدت تصويت 39 ألف ناخب ببطاقات اقتراع فارغة، أي نحو 12% من إجمالي عدد الأصوات.

ووصفت حملة "غير ملتزم" التي تدعو الناخبين لعدم منح أصواتهم لبايدن، النتائج المسجلة في نيويوك بأنها تاريخية وغير مسبوقة، رغم أن التصويت لن يؤثر على بايدن الذي ضمن بالفعل الترشح باسم الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتنادي الحملة الناخبين إلى تبني اختيار "غير ملتزم" في بطاقة الانتخاب بدلا من اختيار أحد المرشحين، غير أن الحملة واجهت مشكلة تقنية في نيويورك لأن الأوراق المعتمدة في الاقتراع لا تتضمن ذلك الخيار، ولذلك دعت المشاركين للتصويت بورقة فارغة.

ومن المتوقع أن يحسم بايدن الفوز في نيويورك بسهولة خلال انتخابات الرئاسة أمام منافسه دونالد ترامب، غير أن استمرار الحرب على غزة وعدم حدوث تغير في مواقف الإدارة الأميركية بشأنها قد يكلف بايدن خسارة بعض الولايات المتأرجحة التي تُحسم عادة بفارق ضئيل من الأصوات.

وبدأت حملة "غير ملتزم" من ولاية ميشيغان شمال شرق الولايات المتحدة التي يقطنها الكثير من العرب والمسلمين بالخروج في مسيرات ومظاهرات والظهور في المناسبات العامة التي يحضرها بايدن، وتطورت لاحقا إلى مطالبة الناخبين الديمقراطيين بعدم التصويت لبايدن.

وتحظى الحملة بدعم عدد من الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، من بينها "الصوت اليهودي من أجل السلام المناهض للصهيونية"، و"اليهود اليساريين من أجل العدالة العرقية والاقتصادية".

وحققت الحملة أبرز نجاحاتها في ولاية ميشيغان خلال فبراير/شباط الماضي حين رفض أكثر من 100 ألف ناخب ديمقراطي منح أصواتهم لبايدن.

وفي ولاية ويسكونسن، حصلت الحملة على دعم 8.4% من الناخبين وسجلت ولاية كونيتيكت نسبة 11.5%، مقابل نحو 15% في رود آيلاند.