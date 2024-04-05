بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على مقتل عامل إغاثة

استدعت الخارجية البولندية اليوم الجمعة السفير الإسرائيلي في وارسو، لتقديم مذكرة احتجاج بشأن مقتل عامل إغاثة بولندي بقطاع غزة في الضربة التي استهدفت موظفين أجانب في مؤسسة المطبخ المركزي العالمي وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص.

وقال وغوسواف فينيد نائب وزير الخارجية البولندي إن السفير الإسرائيلي لن يُطرد، لكنه طالب باتخاذ إجراءات تأديبية بحق الجنود الإسرائيليين المسؤولين عن مقتل عمال الإغاثة الأجانب.

وشدد فينيد على أن الادعاء البولندي يريد المشاركة في التحقيق الإسرائيلي بشأن الضربة التي أدت إلى مقتل عمال الإغاثة الاثنين الماضي.

وأضاف أن المعلومات المقدمة حتى الآن عن الضربة من جانب إسرائيل "غير مرضية"، وفق تعبيره.

اعتذار وتعويض

وأمس الخميس، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن على إسرائيل الاعتذار عن مقتل عامل إغاثة بولندي في غزة وتقديم معلومات وافية عما حدث، كما طالبها بدفع تعويض عن مقتله.

وكانت منظمة المطبخ المركزي العالمي أعلنت الثلاثاء الماضي وقف عملياتها مؤقتا وبشكل فوري في قطاع غزة بعد مقتل 7 من أعضاء فريقها بغارة جوية إسرائيلية.

وأوضحت المنظمة الإغاثية أن القتلى السبعة يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا، وبعضهم لديهم جنسيات مزدوجة من أميركا وكندا وفلسطين.

من جانبها، أقرت إسرائيل بحصول سلسلة "أخطاء فادحة" في قصف العاملين الإنسانيين في غزة أقالت على إثرها أمس الخميس قائد كتيبة الدعم الناري برتبة ميجر ورئيس أركان الكتيبة برتبة كولونيل، قائلة إنها ستتعلم "الدروس" لتطبيقها في عملياتها المستقبلية.