بعد سلسلة فضائح.. نيويورك تايمز تقيل صحفية أيدت تحويل غزة إلى "مسلخ"

ترددت أصداء واسعة لنبأ إقالة صحيفة نيويورك تايمز الأميركية للصحفية الإسرائيلية أنات شوارتز التي أيدت منشورا على منصات التواصل الاجتماعي يطالب بتحويل قطاع غزة إلى "مسلخ"، والتي انهالت عليها الانتقادات أيضا لدورها في نشر تقرير كاذب عن عنف جنسي في عملية طوفان الأقصى.

ووفقا لما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فقد أنهت نيويورك تايمز تعاقدها مع أنات شوارتز المتعاونة مع الصحيفة يوم الأحد الماضي، بعدما حققت معها على خلفية وضعها علامة الإعجاب على عدد من المنشورات المتحيزة لإسرائيل في أعقاب طوفان الأقصى، من بينها منشور يدعو لتحويل غزة إلى "مسلخ" إذا أصيب أي من الأسرى الإسرائيليين بأذى.

ورغم ترحيب صحفيين ومعلقين أميركيين بإقالة الصحفية الإسرائيلية، فإن بعضهم أشار إلى أن هذا القرار ربما جاء لحماية مسؤولين في مستويات أرفع بنيويورك تايمز بعد تداعيات نشر التقرير الكاذب عن العنف الجنسي.

وكتب الصحفي ماكس بلومنتال على منصة إكس "نيويورك تايمز فصلت أنات شوارتز بسبب تلك المنشورات لحماية سمعة الكاتب الرئيسي (للتقرير) جيفري جيتلمان ومن أجل تجنب السحب الكامل لتقرير تم تفنيده جملة وتفصيلا". وأضاف "فضيحة التايمز تتعمق".

The New York Times fires Anat Schwartz, one of the authors behind the "mass rape" hoax.

The hoax was perpetuated by Anat Schwartz as well as Adam Sella and Jeffrey Gettleman. However, NYT has asserted that she was fired due to the fact that she “liked a tweet.”.

Investigative… pic.twitter.com/LnZ0f5odj5

— MintPress News (@MintPressNews) April 5, 2024