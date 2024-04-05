الشرطة الإسرائيلية تعتقل شخصا بزعم مهاجمة أفرادها بمطرقة

قالت الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة إنها اعتقلت شخصا "هاجم شرطيا بمطرقة دون إصابته" قرب مفترق مجدو جنوب مدينة حيفا شمال إسرائيل.

في المقابل، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر قولها إن شرطيا أصيب بجروح في الحادث الذي لا تزال خلفيته غامضة.

وقالت الشرطة -في بيان لها- "في محطة وقود حاول أحد المشتبه فيهم ضرب رجال الشرطة الذين كانوا هناك بمطرقة".

وأشارت إلى أنها تشتبه في أن "الحادث الذي وقع قرب مفترق مجدو شمال البلاد هو هجوم"، مؤكدة أن أفراد الشرطة "سيطروا على المهاجم وألقوا القبض عليه دون وقوع إصابات أخرى".

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل قوات أمن إسرائيلية في موقع الحادث قرب طريق سريع وسيارة خارجة عن مسارها.

ولم تدل الشرطة بتفاصيل بشأن هوية المهاجم حتى الساعة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.