الجيش الإسرائيلي يقيل قائد لواء "ناحال" ويوبخ ضابطين

أقال رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الخميس، قائد لواء "ناحال" ضمن سلسلة إجراءات في أعقاب قتل قواته 7 من موظفي لجنة دولية إغاثية الاثنين الماضي.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية الخاصة إن هاليفي قرر إقالة ضابط كبير آخر في اللواء، كما سيوبخ قائد المنطقة الجنوبية في الجيش وقائد الفرقة 162 المدرعة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن، بحثا خلالها مقتل عمال الإغاثة السبعة بنيران الجيش الإسرائيلي، وفق هيئة البث الرسمية.

ومساء الاثنين الماضي استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" بمدينة دير البلح وسط القطاع، مما أسفر عن مقتل 7 موظفين أجانب يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بحسب بيانات فلسطينية وأممية، مما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.