الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة خسائره منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إصابة 5 عسكريين في معارك قطاع غزة في الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن 600 جندي وضابط قتلوا منذ بداية الحرب.

وأكد الجيش الإسرائيلي إصابة 3 آلاف و193 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، منهم 1552 خلال العملية البرية التي شنها على غزة ضمن حربه المستمرة على القطاع لليوم الـ182، مشيرا إلى أن 268 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة 26 منهم جراحهم خطيرة.

والاثنين الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي إن جنديا من الكتيبة 77 قتل في معارك غزة خلال الساعات الأخيرة حينها، في وقت تستمر فيه المعارك البرية مع فصائل المقاومة الفلسطينية في شمال وجنوب القطاع، في أعقاب تأكيده وفاة أحد جنوده الأسرى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقتل عدد من الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.

وفي حين يعلن جيش الاحتلال من وقت لآخر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفه خلال توغله في مناطق القطاع، تنشر كتائب القسام وسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مقاطع مصورة لعمليات عدة تنفذانها ضد جنود الاحتلال في غزة.