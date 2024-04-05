الاحتلال يعتدي على مصلين في باحات الأقصى

أطلقت الشرطة الإسرائيلية قنابل الغاز المدمع على المصلين في باحات المسجد الأقصى بالقدس بعد وقت قصير من أدائهم صلاة الفجر اليوم الجمعة، وسط اعتداءات عليهم واعتقال بعضهم.

وقال مراسل الجزيرة إن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت قنابل الغاز المدمع على جموع من المصلين في المسجد الأقصى، مؤكدا اعتقال الشرطة عددا منهم، مشيرا إلى أن انتشار قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس وعلى أبواب المسجد قبيل صلاة الجمعة.

وأصيب عشرات المصلين -بينهم أطفال وكبار سن- بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المدمع.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قالت إن نحو 65 ألف فلسطيني أدوا صلاة الفجر بالمسجد الأقصى رغم عراقيل الاحتلال.

من جانبها، قالت وسائل إعلام محلية إن شرطة الاحتلال اعتدت على المصلين في المسجد الأقصى بعد ترديدهم هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية بعد صلاة الفجر.

هتافات للمقاومة وغزة بعد صلاة الفجر في ساحات المسجد الأقصى pic.twitter.com/VJhtLTpxao — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 5, 2024

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 8 فلسطينيين على خلفية ما سمتها "هتافات تحريضية وداعمة للإرهاب" عقب صلاة الفجر في المسجد الأقصى.

وكانت شرطة الاحتلال أعلنت أمس الخميس نشر 3600 عنصر في مدينة القدس الشرقية خلال فترة صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان وحتى صباح غد السبت.

ويستعد عشرات آلاف المصلين لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، فيما يحيي عشرات آلاف الفلسطينيين ليلة القدر في المسجد حتى صباح غد السبت.