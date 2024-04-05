استشهاد شاب وإصابة اثنين باقتحام الاحتلال مدنا في الضفة

استشهد شاب فلسطيني اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب فلسطينيان خلال مواجهات اندلعت في جنين أثناء اقتحام تلك القوات المدينةَ وتنفيذ حملة تفتيش واعتقالات.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس بطولكرم وقرى عدة في جنين معززة بآليات عسكرية، ودهمت عددا من المنازل، بحثا عمن تصفهم بالمطلوبين أمنيا.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى وقوع اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم تزامنا مع حصار أحد المنازل، وهو ما أدى لاستشهاد الشاب برصاص الاحتلال.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين بعد اقتحام وتفتيش منزليهما، أحدهما في مخيم نور شمس، والآخر في ضاحية "إرتاح" جنوب طولكرم.

ودهمت القوات الإسرائيلية مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، حيث اعتقلت فلسطينيا بعد تفتيش منزله.

تغطية صحفية: إطلاق نار يستهدف قوات الاحـتـلال خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس. pic.twitter.com/Tpbrt6hYzr — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 5, 2024

اقتحام جنين

كما اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة مع شبان فلسطينيين في القرى التي اقتحمها الاحتلال بجنين، وأفاد شهود عيان بأن آليات الاحتلال سيّرت دورياتها في قرى فحمة وعرابة والزبابدة وسط إطلاق نار.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بإصابة مواطنين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية، وُصفت جروح أحدهما بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفر راعي جنوب جنين، خلال اقتحام الاحتلال البلدة وتنفيذ حملة تفتيش واعتقالات.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات لعدد من المنازل في بلدة "فحمة" جنوب جنين، برفقة كلاب بوليسية، وأجرت عمليات تفتيش وتحقيقات مع عدد من الفلسطينيين، واعتقلت 3 منهم على الأقل، وفق وفا.

ومنذ بدء حربه على قطاع غزة المحاصر في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، وهو ما أسفر عن 457 شهيدا ونحو 4750 جريحا.