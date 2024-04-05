إصابة جندي إسرائيلي بصاروخ من جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إصابة جندي جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان على بلدة المطلة شمالي إسرائيل، فيما ارتفعت أعداد المصابين بغارة إسرائيلية على منزل بإحدى بلدات جنوب لبنان الليلة الماضية إلى 7.

ولم يضف الجيش الإسرائيلي معلومات عن مدى إصابة الجندي.

من جانبه، قال حزب الله اللبناني إنه استهدف ‏تحركا لجنود وآليات الاحتلال في موقع المالكية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، مؤكدا تحقيق ‏إصابات. وأضاف الحزب -في بيان- أنه استهدف آلية ‏عسكرية عند بوابة موقع المطلة الإسرائيلي، وأدى ذلك إلى تدميرها وإيقاع ‏طاقمها بين قتيل وجريح.

بدوره، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة إسرائيلية على محيط بلدة شبعا، وأخرى على بلدة الزلوطية جنوبي لبنان.

وفي الليلة الماضية، أصيب 7 أشخاص بجروح تتراوح ما بين المتوسطة والخفيفة، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة كفر حمام جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارة أدت لتدمير المنزل كاملا، ولإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة وشبكة الكهرباء.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة وجيش الاحتلال من جهة أخرى، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.