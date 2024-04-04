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وزير الاقتصاد الإسرائيلي لبلومبيرغ: قطر ليس وسيطا نزيها

لم يتضح ما إذا كان الوزير الإسرائيلي يعبر عن الموقف الرسمي للحكومة أو يتحدث بصفته الشخصية (رويترز)
4/4/2024

قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات إنه لا يثق في قيام قطر بدور الوسيط مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذ إن محادثات وقف إطلاق النار التي قد تشهد أيضًا إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة لا تزال في طريق مسدود.

ويصف -في تصريح لتلفزيون بلومبيرغ- قطر بأنها "ذئب يرتدي ملابس حمل"، واتهمها بـ"تمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم".

ولم يتضح من تصريحاته ما إذا كان بركات -وهو عضو في حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– يعبر عن الموقف الرسمي للحكومة أو يتحدث بصفته الشخصية. ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق. ولم ترد قطر على الفور على طلب للتعليق.

واستضافت الدولة الخليجية لسنوات بعض القادة السياسيين لحركة حماس، وقد لعبت دورًا رئيسيا في التوسط في المحادثات بين إسرائيل وحماس منذ اندلاع الحرب بينهما في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتمكنت من إطلاق سراح بعض المحتجزين.

وقالت قطر إن المكتب السياسي لحماس في الدوحة افتتح عام 2012 "بعد طلب من واشنطن لإقامة خطوط اتصال غير مباشرة مع حماس".

يشار إلى أن نتنياهو انتقد قطر الشهر الماضي، وقال -وفق القناة 12 الإسرائيلية- إن دورها في الوساطة يمثل إشكالية، في وقت استنكرت فيه الدوحة تلك التصريحات، واعتبرتها غير مسؤولة لكنها غير مفاجئة.

المصدر : بلومبيرغ