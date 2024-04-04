مقتل رجال أمن بإيران في هجوم مسلح استهدف مواقع عسكرية

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الخميس بمقتل 5 من أفراد الأمن الإيرانيين وإصابة 10 آخرين في هجومين منفصلين شنهما مسلحون وصفتهم بـ"الإرهابيين" على منشآت عسكرية جنوب شرقي إيران.

ونسبت التقارير الإعلامية الهجومين لمسلحين من "جماعة جيش العدل"، وأوضحت أنهما استهدفا خلال الليل مقرات للحرس الثوري الإيراني في مدينتي راسك وتشابهار بمحافظة سستان وبلوشستان.

وأشارت التقارير إلى مقتل 8 مسلحين على الأقل خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن علي رضا مرحمتي نائب محافظ سيستان بلوشستان قوله إن "3 من رجال الأمن استشهدوا في هجمات إرهابية ليلية على مراكز عسكرية في مدينتي راسك وتشابهار" بالمحافظة.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن جماعة جيش العدل التي تشكلت في 2012 وتصنفها إيران جماعة إرهابية قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجومين.

وأوضح التلفزيون الإيراني أن أحد الهجومين استهدف مركزا للشرطة في مدينة تشابهار وأدى لمقتل نائب رئيسه، كما قتل عدد من المهاجمين وأصيب البعض الآخر خلال الاشتباك المسلح.

وجيش العدل جماعة مسلحة تنشط في جنوب شرق إيران وفي إقليم بلوشستان بغرب باكستان.

وكانت إيران استهدفت في يناير/كانون الثاني الماضي قاعدتين للجماعة في باكستان بالصواريخ، وهو ما قوبل برد عسكري سريع من إسلام آباد التي استهدفت من قالت إنهم مسلحون انفصاليون في إيران.