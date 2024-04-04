مشاهد حصرية لإطلاق الاحتلال نيرانه على طالبي مساعدات شمال غزة

عرضت الجزيرة مشاهد حصرية لإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد تعرض مدنيين فلسطينيين لإطلاق نار مباشر بعد إنزال مساعدات من طائرات قرب السياج الحدودي شمالي القطاع، رغم أنهم لم يشكلوا خطرا على جنود وآليات الاحتلال.

وتضمنت اللقطات أيضا تعمّد جنود الجيش الإسرائيلي قتل مدني فلسطيني يحمل مساعدات بإطلاق النار عليه عدة مرات، وتركه ملقى على الأرض، ومنع إسعافه حتى استشهاده على مرأى الجنود، ثم تقترب الكلاب منه.

وارتكبت قوات الاحتلال عشرات المجازر ضد طالبي المساعدات في شمالي القطاع وخاصة عند دواري الكويت والنابلسي بمدينة غزة، كما استهدفت لجان العشائر المسؤولة عن تأمين مرور القوافل الإغاثية.

وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قد أكد أواخر الشهر الماضي أن هناك أسبابا "منطقية" تدعو للاعتقاد بأن إسرائيل تستخدم التجويع سلاح حرب في قطاع غزة.