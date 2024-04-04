شهداء في رفح وقصف جوي ومدفعي على دير البلح

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينية على الأقل وإصابة آخرين فجر اليوم الخميس إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

وفي وقت سابق استشهد 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا يؤوي نازحين في حي تل السلطان غرب المدينة.

وقد تسببت الغارة في تدمير المنزل بشكل كلي على رؤوس ساكنيه ودون سابق إنذار من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما قال مراسل الجزيرة إن الآليات العسكرية الإسرائيلية توغلت شمالي محافظة الوسطى من قطاع غزة وسط إطلاق نار كثيف.

وفي الوقت ذاته أفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا مدفعيا وجويا إسرائيليا استهدف المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي خان يونس جنوبي القطاع دوت عدة انفجارات جراء القصف الإسرائيلي في وقت تدور فيه اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الأخيرة 5 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 59 شهيدا 83 مصابا.

وإثر هذه المجازر بات عدد الشهداء يقترب من 33 ألفا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينما تجاوز عدد المصابين 75 ألفا.