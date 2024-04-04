استخدم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي اللغة العبرية اليوم الخميس ليتوعد إسرائيل بالندم على قصفها القنصلية الإيرانية في دمشق.

ونشر على حسابه في منصة إكس تغريدة باللغة العبرية قائلا إن إسرائيل "ستندم بإذن الله على جريمة اعتدائها على القنصلية الإيرانية في دمشق".

وفي تغريدة أخرى، قال المرشد الإيراني الأعلى إن إسرائيل "ستتلقى صفعة" على استهدافها للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، مؤكدا أن إيران سترد على الضربة.

בעזרת השם נגרום לציונים להתחרט על פשע התוקפנות שלהם נגד הקונסוליה האיראנית בדמשק — Khamenei.ir (@khamenei_ir) April 3, 2024

وفي أعقاب الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، توعد مسؤولون إيرانيون إسرائيل برد حازم على الضربة التي وصفوها بـ"الجريمة"، مؤكدين أنهم متمسكين بحقهم بالرد في الزمان والمكان المناسبين، وفق تعبيرهم.

وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، قال أمس الأربعاء إن هناك عناصر كثيرة في جبهة المقاومة سترد على الضربة الإسرائيلية، متابعا أنه إذا لزم الأمر فسيردون بأنفسهم.

وفي إسرائيل، ذكرت وسائل إعلامية أن تل أبيب تستعد أمنيا للرد الإيراني على الضربة التي استهدفت القنصلية في دمشق، متوقعة أن تكون طهران أبلغت حزب الله بالرد على الضربة، وفق زعمهم.

وأدى استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق الاثنين الماضي إلى مقتل نحو 13 شخصا، بينهم اثنان من الضباط الإيرانيين و5 مستشارين عسكريين في الحرس الثوري.