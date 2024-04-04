جيش الاحتلال يوقف إجازات وحداته ويفتح تحقيقا في إخفاق 7 أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق منح الإجازات لجميع وحداته القتالية، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئاسة أركان الجيش وافقت على خطة لإطلاق تحقيق داخلي في الإخفاق في التعامل مع هجمات طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء في بيان أصدره جيش الاحتلال بعد اجتماع تقييم أمني للأوضاع بالمنطقة "وفقا لتقييم الوضع تقرر إيقاف الإجازات مؤقتا لجميع الوحدات القتالية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".

وقال الجيش إن إسرائيل في حالة حرب، وإن نشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقا للاحتياجات.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئاسة أركان الجيش وافقت على طريقة إجراء التحقيقات الداخلية في الإخفاق في التعامل مع هجمات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفق الخطة، سيتم التحقيق مع ضباط إسرائيليين بالقيادة الجنوبية والقوات الجوية والاستخبارات العسكرية.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الخطة تقضي بالتحقيق مع 6 قادة فرق قادوا القوات بالميدان في القيادة الجنوبية، أما التحقيق المتعلق بشعبة الاستخبارات العسكرية، فستقوم كل وحدة بإجراء تحقيق داخلي.