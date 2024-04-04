تعطل الآلاف من حسابات واتساب

أفاد موقع "داون ديتكتور" لتتبع الأعطال الإلكترونية بتعطل حسابات الآلاف من مستخدمي تطبيق واتساب المملوك لشركة "ميتا بلاتفورمز" يوم الأربعاء، حتى مع استئناف تطبيق المراسلة على الهواتف الذكية لدى البعض.

ويتتبع "داون ديتكتور" الأعطال من خلال جمع تقارير الحالة من عدد من المصادر بما في ذلك بلاغات المستخدمين عبر منصته.

وقال واتساب في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إكس "نعلم أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوقت الحالي، ونعمل على إعادة الأمور إلى نصابها بنسبة 100% للجميع في أسرع وقت ممكن".

وأظهرت بيانات داون ديتكتور أن الانقطاع طال في ذروته أكثر من 24 ألف مستخدم لتطبيق واتساب في الولايات المتحدة.

وأضاف داون ديتكتور أن نحو 3200 شخص واجهوا مشكلات مع إنستغرام في الولايات المتحدة.

وأبلغ مستخدمو إنستغرام عن أكثر من 5 آلاف انقطاع.

وانقطعت الخدمة الشهر الماضي عن مئات الآلاف من مستخدمي تطبيقي فيسبوك وإنستغرام التابعين لـ "ميتا بلاتفورمز" على مستوى العالم لأكثر من ساعتين بسبب مشكلة فنية.

ولدى الشركة نحو 3.19 مليارات مستخدم نشط يوميا عبر مجموعة تطبيقاتها التي تتضمن أيضا تطبيق ثريدز.