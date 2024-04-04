الناخبون في الكويت يصوتون لاختيار البرلمان الجديد

بدأ الناخبون في الكويت اليوم الخميس التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الجدد بعد أن حل أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح البرلمان السابق منتصف فبراير/شباط الماضي.

وهذه هي رابع انتخابات برلمانية منذ ديسمبر/كانون الأول 2020 والأولى بعد تولي الشيخ مشعل مقاليد الحكم أميرا للكويت نهاية العام الماضي.

وبدأ الاقتراع الساعة 12 ظهر اليوم، ويتواصل حتى الساعة 12 مساء بالتوقيت المحلي لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.

ويحق لنحو 835 ألف ناخب وناخبة المشاركة في التصويت لاختيار أعضاء مجلس الأمة الـ50 في 5 دوائر انتخابية لولاية مدتها 4 سنوات، ويتنافس على مقاعد مجلس الأمة 200 مرشح ومرشحة، ويفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاء ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حث الكويتيين على المشاركة في هذه الانتخابات، وحل الأمير البرلمان السابق بعد شهرين من توليه السلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث إن دخول مجلس الأمن في مواجهات مع الحكومات غالبا ما يؤدي إلى حله.

ونقلت وكالة رويترز عن المحلل السياسي الكويتي صالح السعيدي أن نسبة التغيير في البرلمان الجديد تتراوح بين 20 و30% أي بين 10 إلى 15 نائبا جديدا، مشيرا إلى توالي الانتخابات يقلص نسبة التغيير، ولا يعطي فرصة أكبر للوجوه الجديدة.

ورغم أن الاقتراع يتم في أواخر شهر رمضان، فإن الكاتب والمحلل السياسي حسين عبد الرحمن قال للجزيرة نت قبل أيام إن حجم المشاركة سيكون كما في الانتخابات السابقة، وقد تصل إلى 65 أو 70%.