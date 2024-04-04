الجيش الأميركي يعلن تدمير صاروخ ومسيّرتين أطلقها الحوثيون

قالت القيادة المركزية الأميركية الوسطى أمس الأربعاء إنها دمرت صاروخا باليستيا مضادا للسفن وطائرتين مسيرتين أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن باتجاه البحر الأحمر.

وأكدت أنها دمرت منظومة صواريخ أرض-جو في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين، مشيرة إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجمات.

ولم يذكر الجيش الأميركي تفاصيل بشأن المنطقة التي قال إنه استهدفها وإنها تابعة للحوثيين، كما لم يصدر حتى الآن تعليق من الجماعة على ما أعلنته القيادة الأميركية الوسطى.

وتضامنا مع قطاع غزة -الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخّل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لتشمل السفن المرتبطة بإسرائيل والمارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة ويرتكب مجازر يومية خلفت نحو 33 ألف شهيد -معظمهم أطفال ونساء- وعشرات آلاف المصابين، وفق وزارة الصحة في غزة.