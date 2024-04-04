الاحتلال ينقل أسرى المؤبدات من سجن عوفر

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عبر حسابها على تليغرام مساء الأربعاء، إن إدارة سجون الاحتلال نفذت عمليات نقل بحق أسرى المؤبدات القابعين في سجن عوفر إلى عدة سجون منها "جلبوع" و"نفحة" و"ريمون" و"مجدو".

وأضافت الهيئة والنادي أن عمليات النقل تستهدف بشكل أساسي عددا من قيادات "الحركة الأسيرة" والأسرى من ذوي المحكوميات العالية.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أن هناك العديد من الأسرى من قيادات الحركة الأسيرة جرى عزلهم، ومنهم من لا يزال رهن العزل الانفرادي، منذ عدة شهور، علما أن من تم نقلهم تعرضوا لعمليات نقل متكررة منذ مطلع العام الماضي حتى اليوم.

وأكدت الهيئة والنادي أن عمليات نقل الأسرى تعتبر أحد أبرز السياسات الممنهجة التي تستخدمها إدارة السجون للتنكيل بهم، بحسب تصريحهم، وشهدت هذه العمليات زيادة ملحوظة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مع تزايد الاعتداءات الواسعة المصاحبة لها.