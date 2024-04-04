الاحتلال ينفذ اقتحامات بالخليل وأعمال تجريف في جنين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس اعتداءاتها بالضفة الغربية حيث نفذت اقتحامات في مدينة الخليل وضواحيها، وقامت بأعمال تجريف للبنية التحتية في جنين.

ونقل مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة الخليل بالضفة الغربية، وأضاف أن جنود الاحتلال اقتحموا أيضا بلدة السموع في جنوب المدينة.

وكانت قوات الاحتلال سيّرت دوريات ونصبت حواجز في مناطق متفرقة من مدينة الخليل في وقت سابق.

وفي جنين، نقل مراسل الجزيرة أن جرافات الاحتلال تواصل أعمال تجريف البنية التحتية في أنحاء متفرقة من المدينة.

ومن جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة طفلة بشظايا رصاص حي خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين.

مواجهات في رام الله

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الأربعاء وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية وحاصرت دار البلدية.

وشملت الاقتحامات في رام الله عددا من الأحياء والطرقات بالمدينة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال.

من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية أسماء هريش ابنة الأسير نوح هريش وشقيقة الأسير أحمد هريش، بعد اقتحام منزلها في بيتونيا غرب رام الله.

أما في بلدة يطا، فقد فتشت القوات عددا من المنازل وألقت منشورات تضمنت عبارات تهديد للمواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال تصعيدها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية تزامنا مع حربها على قطاع غزة.

واعتقل جيش الاحتلال أكثر من 7960 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لبيانات نادي الأسير الفلسطيني.