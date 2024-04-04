الأزهر: أصوات وصفت الإسلام بالإرهاب أصابها البكم منذ حرب غزة

قال شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس الأربعاء إن الأصوات التي اعتادت وصف الإسلام بالإرهاب أصيبت بالبكم إزاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء شيخ الأزهر برئيس البرلمان العربي عادل العسومي لبحث تعاون الجانبين في إعداد تقرير سنوي عربي لرصد جهود مكافحة التطرف والإرهاب.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن ما وصفه بـ"الإرهاب" الإسرائيلي يحظى بدعم عالمي لا محدود لارتكاب مجازره وجرائمه في حق أبرياء فلسطين.

من جانبه، قدم العسومي مقترحا للتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف لإعداد تقارير مشتركة حول مكافحة الإرهاب والتطرف وإعداد تقرير عربي سنوي، في حين وجه الطيب ببحث آليات تنفيذ المقترح.

في السياق، ذكرت مشيخة الأزهر أن القافلة السادسة لبيت الزكاة والصدقات، عبرت ميناء رفح البري، صباح أمس الأربعاء، للتخفيف من معاناة أهالي غزة قبل حلول عيد الفطر، وتضم القافلة 100 شاحنة تحمل على متنها أكثر من ألفي طن من المساعدات الغذائية والإغاثية.

يشار إلى أن إسرائيل تقيد وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لاسيما برا، مما أدى إلى مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل الحرب على القطاع المحاصر، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.