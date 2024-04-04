إنفوغراف.. أكبر مشتري الأسلحة من إسرائيل

تمتلك إسرائيل واحدا من أقوى الجيوش في العالم، مدعوما بأكثر من 3.8 مليارات دولار من المساعدات العسكرية المقدمة من الولايات المتحدة سنويا، حيث تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أميركية تليها مصر.

ودعمت الولايات المتحدة إسرائيل ـأقرب حلفائها في المنطقةـ بقوة ولا تزال في حربها على قطاع غزة، وأرسلت إليها حاملات صواريخ موجهة ومقاتلات من طراز إف-35، بالإضافة إلى معدات عسكرية أخرى.

ويعد الحفاظ على الهيمنة العسكرية الإقليمية لإسرائيل عنصرا أساسيا في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وقد تم تحقيق ذلك من خلال التمويل الأميركي والترسانة العسكرية الإسرائيلية المتزايدة.

تاريخيا، تجاوزت واردات إسرائيل من الأسلحة صادراتها بكثير. ومع ذلك، بدأت خلال السنوات الـ10 الصادرات تتفوق باستمرار على الواردات، حسبما تظهر بيانات "معهد سيبري".

فما الدول التي تشتري أكبر عدد من الأسلحة الإسرائيلية؟

استوردت 35 دولة على الأقل أسلحة من إسرائيل بقيمة إجمالية 3.2 مليار دولار في الفترة من 2018 حتى 2022.

كان حوالي ثلث العائد (1.2 مليار دولار) من الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند التي ازدهرت علاقاتها بإسرائيل منذ تولي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السلطة في عام 2014، والذي يعد أول رئيس وزراء هندي يزور إسرائيل.

أما أذربيجان فهي ثاني أكبر مشتر للأسلحة الإسرائيلية (295 مليون دولار)، تليها الفلبين (275 مليون دولار)، والولايات المتحدة (217 مليون دولار)، وفيتنام (180 مليون دولار).