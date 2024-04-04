أوامر في السودان بالقبض على حمدوك و16 آخرين من تنسيقية "تقدم"

أصدرت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع أمرا بالقبض على عدد من قادة تنسيقية القوى المدنية (تقدم) وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بحسب تلفزيون السودان الرسمي.

وإلى جانب حمدوك ضمت قائمة المطلوب القبض عليهم 16 اسما آخر، من بينهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، والأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، ورئيس التيار الديمقراطي بالحركة الشعبية ياسر عرمان، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي.

واتهمت اللجنة، والمكونة بقرار من النائب العام السوداني، المشمولين في القائمة بإثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، على حد وصف اللجنة.

وتكونت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية، التي يرأسها حمدوك، بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، لتوحيد المدنيين بهدف إنهاء الأزمة، وتضم التنسيقية أحزابا ومنظمات مدنية أبرزها قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق).

وتتواصل في السودان منذ 15 أبريل/نيسان 2023، مواجهات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلفت نحو 13 ألفا و900 قتيل، وما يزيد على 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.