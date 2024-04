شاهد.. شرطة لندن تعتقل رجلا نفذ هجوما بسيف

ألقت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء القبض على رجل هاجم بالسيف أفراد أمن ومدنيين، في منطقة هينو شرق العاصمة لندن.

وقالت الشرطة في بيان إنها تلقت نداء للتدخل بعد اقتحام سيارة لمنزل في منطقة ثورلو غاردنز، وتقارير عن تعرض أشخاص للطعن.

وأوضحت أن المتهم كان يحمل سيفا، وهاجم مدنيين واثنين من ضباط الشرطة، وأكدت وقوع إصابات لم تتضح بعد درجة خطورتها.

وأشارت الشرطة إلى أن قواتها اعتقلت المتهم البالغ من العمر (36 عاما)، وأكدت عدم البحث عن مشتبه بهم آخرين، وقالت إن الهجوم "لا يبدو أنه مرتبط بالإرهاب".

من جانبها، ذكرت خدمة الإسعاف في لندن أن فرقها عالجت 5 أشخاص، ونقلتهم إلى المستشفى.

🚨BREAKING

Video of the attacker in Hainault this morning. He allegedly waited outside houses and attacked random residents. pic.twitter.com/TnWZP362Pd

— Paul Golding (@GoldingBF) April 30, 2024