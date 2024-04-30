شاهد.. شرطة لندن تعتقل رجلا نفذ هجوما بسيف

ألقت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء القبض على رجل هاجم بالسيف أفراد أمن ومدنيين، في منطقة هينو شرق العاصمة لندن.

وقالت الشرطة في بيان إنها تلقت نداء للتدخل بعد اقتحام سيارة لمنزل في منطقة ثورلو غاردنز، وتقارير عن تعرض أشخاص للطعن.

وأوضحت أن المتهم كان يحمل سيفا، وهاجم مدنيين واثنين من ضباط الشرطة، وأكدت وقوع إصابات لم تتضح بعد درجة خطورتها.

وأشارت الشرطة إلى أن قواتها اعتقلت المتهم البالغ من العمر (36 عاما)، وأكدت عدم البحث عن مشتبه بهم آخرين، وقالت إن الهجوم "لا يبدو أنه مرتبط بالإرهاب".

من جانبها، ذكرت خدمة الإسعاف في لندن أن فرقها عالجت 5 أشخاص، ونقلتهم إلى المستشفى.

🚨BREAKING

Video of the attacker in Hainault this morning. He allegedly waited outside houses and attacked random residents. pic.twitter.com/TnWZP362Pd — Paul Golding (@GoldingBF) April 30, 2024

وأظهرت لقطات فيديو وصور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي رجلا بالقرب من المنازل يحمل ما يبدو أنه سيف من نوع الساموراي.

وشوهدت سيارات الشرطة والإطفاء وسيارات الإسعاف خلف حاجز بالقرب من محطة مترو في المنطقة.

وقال عمدة لندن صادق خان إنه "شعر بصدمة شديدة" عند سماعه بالحادث، وإنه على اتصال وثيق بمفوض شرطة العاصمة، وأضاف "أظهرت مكاتب الشرطة وخدمات الطوارئ أفضل ما في مدينتنا، وهو الركض نحو الخطر لحماية الآخرين، وأشكرهم من أعماق قلبي".

وفي الأسبوع الماضي، انتقد رئيس الوزراء ريشي سوناك سجل خان فيما يتعلق بجرائم السكاكين في العاصمة البريطانية.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، زادت جرائم السكاكين في لندن بنسبة 20% في عام 2023، مع تسجيل 14 ألفا و577 جريمة.