شاهد.. مستوطن يحاول عرقلة عمل مراسلة الجزيرة

حاول مستوطن إسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، عرقلة عمل مراسلة الجزيرة في القدس نجوان سمري، خلال تغطيتها عملية طعن في البلدة القديمة بالمدينة.

ويظهر في مقطع فيديو من البث المباشر لقناة الجزيرة أن المستوطن بدأ بمضايقة المراسلة وطاقم التصوير بمنطقة باب الساهرة، أحد أبواب البلدة القديمة من القدس، واستمر في ذلك لعشرات الأمتار داخل البلدة.

ووفق مراسلة الجزيرة، فإن المستوطن يعمل مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ويقوم عادة بملاحقة الصحفيين من مكان إلى آخر في القدس دون أن تحاول الشرطة الإسرائيلية منعه.

وبينما تمضي المراسلة في رسالتها الإخبارية حول عملية الطعن على الهواء مباشرة، وتطلب من أفراد الشرطة الإسرائيلية التدخل لوقف عرقلة عملها، لكن الشرطة ترد بأنها لا تستطيع التدخل، ثم يأتي عنصر آخر يبدو وكأنه أعلى رتبة ليطلب من مراسلة الجزيرة التوقف جانبا ومنع عرقلة عملهم.

وطوال وقوفه بين المراسلة والمصور، ظل المستوطن يردد عبارات منها "لن يكون هناك بث للجزيرة، لا تصغوا للجزيرة، المخرب (منفذ عملية الطعن) قُتل على يد حرس الحدود الأبطال، لن يكون لكم دعاية هنا".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن مواطنا تركيا يبلغ من العمر 34 عاما طعن شرطيا في القدس، قبل أن تطلق قوات إسرائيلية النار عليه وتقتله.