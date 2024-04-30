شاهد.. سرايا القدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى يقصفان محور نتساريم

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لـ حركة الجهاد الإسلامي– مشاهد من عملية مشتركة لمقاتليها مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري لـ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

واستهدف مقاتلو سرايا القدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم شمال المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد التي بثتها قناة الجزيرة عملية قصف محور نتساريم -الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه- بتاريخ 28/4/2024.

وظهر في الفيديو مقاتلون يقومون بتجهيز الصواريخ التي أحدثت عند إطلاقها على محور نتساريم دخانا كثيفا.