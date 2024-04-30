7 قتلى بهجوم على مسجد في هرات الأفغانية

نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان -عن مصدر في وزارة الداخلية- أن 7 أشخاص قتلوا واثنين آخرين أصيبا في هجوم مسلح استهدف مسجدا للشيعة في ولاية هرات غربي البلاد، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المصدر إن شخصا مسلحا اقتحم المسجد أثناء صلاة العشاء وأطلق النار على المصلين ولاذ بالفرار، وأضاف أن تحقيقا بدأ حول ملابسات الحادث وأن الشرطة تحاول اعتقال المهاجم.

وبينما تحدثت وزارة الداخلية عن مسلح واحد، أفاد سكان لوكالة الصحافة الفرنسية عن وجود 3 مهاجمين.

وفي تفاصيل الحادثة، كتب المتحدث باسم الداخلية عبد المتين قاني -على موقع إكس- أنه في قرابة التاسعة مساء (16.30 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين "أطلق مسلح مجهول النار على مصلّين في مسجد بمنطقة غوزارا" غرب مدينة هرات، فقتل 6 مدنيين وأصيب آخر بجروح.

وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء عبر إحدى القنوات التابعة له على تطبيق تيليغرام مسؤوليته عن الهجوم، وفقا لوكالة رويترز.

إدانات

ودانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) هذا الهجوم، ودعت إلى إجراء تحقيق للعثور على الجناة.

وقالت "يوناما" على منصة "إكس" إن اتخاذ إجراءات لحماية الطائفة الشيعية في أفغانستان "أمر ملح".

كذلك دانت إيران المجاورة "الهجوم الإرهابي" على مسجد هرات. وطالبت سفارتها بأفغانستان عبر موقع "إكس" بالتعرف على الجناة "ومعاقبتهم". وأضافت السفارة أن إيران "مستعدة لتعزيز التعاون مع أفغانستان في (مجال) مكافحة الإرهاب".

وكان تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان تبنى هجوما بالمتفجرات في 21 أبريل/نيسان، واستهدف حافلة في حي دشت برتشي في العاصمة كابل، حيث يعيش أبناء طائفة الهزارة الشيعية. وأوقع الهجوم حينها قتيلا و3 جرحى.

وقبل ذلك بشهر، أدى تفجير "انتحاري" بمدينة قندهار جنوب أفغانستان تبناه أيضا تنظيم الدولة-ولاية خراسان إلى مقتل عدة أشخاص.