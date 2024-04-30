الاحتلال يرتكب 5 مجازر في غزة وانتشال جثامين الشهداء قد يستغرق 3 أعوام

قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعة الـ24 الماضية 5 مجازر في حق العائلات في القطاع الفلسطيني، في حين حذر الدفاع المدني في غزة من أن انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض قد يستغرق 3 أعوام.

وأوضحت وزارة الصحة أن مجازر الاحتلال راح ضحيتها 47 شهيدا، و61 مصابا. وبذلك، يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفا و535 شهيدا، و77 ألفا و704 مصابين.

وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة عودة شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع، وأوضح أن غارة إسرائيلية استهدفت جنوب شرقي مدينة غزة.

كما استهدف قصف قوات الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بعد ساعات من استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في المخيم.

واستهدف قصف إسرائيلي مواطنين في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، مما تسبب في استشهاد فلسطينيين، وفقا لمراسل الجزيرة.

في المقابل، نقلت وكالة الأناضول عن الموقع الالكتروني للجيش الإسرائيلي اعترافه بإصابة 10 جنود في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ 48 الماضية.

10 آلاف مفقود

من جانب آخر، أعلن الدفاع المدني في غزة أن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 10 آلاف مفقود تحت أنقاض بنايات مدمرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وحذر من أن تكدس آلاف الجثامين تحت الأنقاض بدأ يتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة خصوصا مع دخول فصل الصيف، وأكد أن العمل دون توفر المعدات اللازمة لانتشال جثامين آلاف الشهداء قد يستغرق من عامين إلى 3 أعوام.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة تسببت في كارثة إنسانية ودمار واسع في البنية التحتية.