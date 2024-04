نزع حجاب طالبة بجامعة أريزونا.. هل تتعمد الشرطة الأميركية إهانة المسلمات؟

وثّق طلاب من جامعة أريزونا، في مقطع فيديو، لحظة نزع أفراد من الشرطة الأميركية حجاب شابة مؤيدة للقضية الفلسطينية، بعد اعتقالها، في الوقت الذي حاول فيه الطلاب إقناع الشرطة بإعادة حجاب الفتاة وإطلاق سراحها، معتبرين ما حدث انتهاكا لخصوصية الفتاة.

وتتواصل الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية ضد الاحتلال الإسرائيلي، دعما لأهل قطاع غزة بسبب العدوان المستمر منذ نحو 7 أشهر، وسط تعرض أكاديميين وطلابا للاعتقال والعنف من عناصر الشرطة.

