نزع حجاب طالبة بجامعة أريزونا.. هل تتعمد الشرطة الأميركية إهانة المسلمات؟

وثّق طلاب من جامعة أريزونا، في مقطع فيديو، لحظة نزع أفراد من الشرطة الأميركية حجاب شابة مؤيدة للقضية الفلسطينية، بعد اعتقالها، في الوقت الذي حاول فيه الطلاب إقناع الشرطة بإعادة حجاب الفتاة وإطلاق سراحها، معتبرين ما حدث انتهاكا لخصوصية الفتاة.

وتتواصل الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية ضد الاحتلال الإسرائيلي، دعما لأهل قطاع غزة بسبب العدوان المستمر منذ نحو 7 أشهر، وسط تعرض أكاديميين وطلابا للاعتقال والعنف من عناصر الشرطة.

Sources provided this video to us with the woman's face already blurred. Video begins after two seconds of black. pic.twitter.com/dyb3YEurIU — Dave Biscobing (@DaveBiscobing15) April 29, 2024

وأثار الفيديو غضب وسخط رواد منصات التواصل بعد أن تم تداوله على نطاق واسع. ووصف بعضهم ما قامت به الشرطة الأميركية بـ"التصرف غير المقبول وغير المبرر، لأن أفراد الشرطة تعمدوا، إهانة المحتجزين المسلمين بشكل متكرر"، مؤكدين أنه تم نزع حجاب 4 فتيات في جامعة ولاية أريزونا بعد اعتقالهن.

قامت الشرطة الأمريكية بنزع حجاب أربعة مسلمات في جامعة ولاية أريزونا بعد اعتقالهن. وتتعمد السلطات الأمريكية إهانة المحتجزين المسلمين بشكل متكرر. pic.twitter.com/N3atEEdFSR — الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) April 30, 2024

الشرطة تخلع حجاب المرأة المسلمة ثم تكبل ذراعيها خلف ظهرها قامت الشرطة بخلع حجاب أربع نساء في جامعة ولاية أريزونا بعد القبض عليهن. لقد تآكلت الحقوق الدستورية الأمريكية لإرضاء إسرائيل ودعم الإبادة الجماعية التي ترتكبها.#ابو_عبيدة #ابوعبيده #إسرائيل_إرهابية #الاباده_الجماعيه… pic.twitter.com/cAGoz21qBv — د. جمال الملا (@DrJamal11) April 29, 2024

وتساءل مغردون عن سبب قيام أفراد الشرطة بهذا الفعل الذي يعد خرقا لخصوصيات الفتاة. وكتبت إحدى المغردات "في المطار لا يمكن أن يفتشك رجل إذا رنّ الجهاز وتظل تنتظر حتى تأتي سيدة لتفتيش السيدات. وحدث أن رُفعت قضايا على الشرطة لنزعهن حجاب مسلمات ودفعت الشرطة تعويضات مالية".

الشرطة في اريزونا تعتقل اربع طالبات وتنزع عنهن الحجاب. في المطار لا يمكن ان يفتشك رجل اذا رن الجهاز وتظل تنتظر حتى تاتي سيدة لتفتيش السيدات. وحدث ان رُفعت قضايا على الشرطة لنزعهن حجاب مسلمات ودفعت الشرطة تعويضات مالية. #تمرد_طلاب_امريكا pic.twitter.com/BadETeQbj0 — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) April 29, 2024

🇺🇸⚡ الشرطة الأمريكية في جامعة ولاية أريزونا تنزع حجاب النساء مسلمات بعد اعتقالهن. وقام الضباط بخلع حجاب 7 نساء بالقوة واعتقلوهن. وأثارت هذه الحادثة غضبا شديدا، حيث قال منتقدون إنه "اضطهاد ديني". pic.twitter.com/7UuLJ7mBlr — جنـــرال T (@TZ00G) April 30, 2024

ولم تشهد أميركا منذ عقود مظاهرات في جامعاتها مثل احتجاجات الطلاب وتنديدهم بالحرب الإسرائيلية الجارية الآن على قطاع غزة، وقد شهدت هذه المظاهرات اشتباكات بين الطلاب ورجال الشرطة، أسفرت عن اعتقالات عديدة في صفوف الطلاب والمدرسين في بعض الجامعات.

واندلعت شرارة تلك الاحتجاجات من جامعة كولومبيا، عندما بدأ الطلاب المؤيدون للقضية الفلسطينية اعتصامهم، في حديقة الحرم الجامعي، احتجاجا على استثمارات جامعتهم في شركات تدعم الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي ترتكبها قواته في غزة منذ أكثر من 6 أشهر.