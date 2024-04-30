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نزع حجاب طالبة بجامعة أريزونا.. هل تتعمد الشرطة الأميركية إهانة المسلمات؟

Pro-Palestinian protesters pray outside of Columbia University in New York City on April 18, 2024. Officers cleared out a pro-Palestinian campus demonstration on April 18, a day after university officials testified about anti-Semitism before Congress. Leaders of Columbia University defended the prestigious New York school's efforts to combat anti-Semitism on campus at a fiery congressional hearing on April 17. (Photo by Kena Betancur / AFP)
طلاب متظاهرون داعمون للقضية الفلسطينية يؤدون الصلاة في جامعة كولومبيا (الفرنسية)
30/4/2024-|آخر تحديث: 30/4/202405:28 م (بتوقيت مكة المكرمة)

وثّق طلاب من جامعة أريزونا، في مقطع فيديو، لحظة نزع أفراد من الشرطة الأميركية حجاب شابة مؤيدة للقضية الفلسطينية، بعد اعتقالها، في الوقت الذي حاول فيه الطلاب إقناع الشرطة بإعادة حجاب الفتاة وإطلاق سراحها، معتبرين ما حدث انتهاكا لخصوصية الفتاة.

وتتواصل الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية ضد الاحتلال الإسرائيلي، دعما لأهل قطاع غزة بسبب العدوان المستمر منذ نحو 7 أشهر، وسط تعرض أكاديميين وطلاب للاعتقال والعنف من عناصر الشرطة.

وأثار الفيديو غضب وسخط رواد منصات التواصل بعد أن تم تداوله على نطاق واسع. ووصف بعضهم ما قامت به الشرطة الأميركية بـ"التصرف غير المقبول وغير المبرر، لأن أفراد الشرطة تعمدوا، إهانة المحتجزين المسلمين بشكل متكرر"، مؤكدين أنه تم نزع حجاب 4 فتيات في جامعة ولاية أريزونا بعد اعتقالهن.

وتساءل مغردون عن سبب قيام أفراد الشرطة بهذا الفعل الذي يعد خرقا لخصوصيات الفتاة. وكتبت إحدى المغردات "في المطار لا يمكن أن يفتشك رجل إذا رنّ الجهاز وتظل تنتظر حتى تأتي سيدة لتفتيش السيدات. وحدث أن رُفعت قضايا على الشرطة لنزعهن حجاب مسلمات ودفعت الشرطة تعويضات مالية".

 

ولم تشهد أميركا منذ عقود مظاهرات في جامعاتها مثل احتجاجات الطلاب وتنديدهم بالحرب الإسرائيلية الجارية الآن على قطاع غزة، وقد شهدت هذه المظاهرات اشتباكات بين الطلاب ورجال الشرطة، أسفرت عن اعتقالات عديدة في صفوف الطلاب والمدرسين في بعض الجامعات.

واندلعت شرارة تلك الاحتجاجات من جامعة كولومبيا، عندما بدأ الطلاب المؤيدون للقضية الفلسطينية اعتصامهم، في حديقة الحرم الجامعي، احتجاجا على استثمارات جامعتهم في شركات تدعم الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي ترتكبها قواته في غزة منذ أكثر من 6 أشهر.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي