أبرز تطورات اليوم الـ207 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ207 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال قصف مناطق القطاع المختلفة لا سيما مدينتي رفح وخان يونس، مما تسبب استشهاد وجرح مزيد من المواطنين، ورفع حصيلة الضحايا إلى 34 ألفا و535 شهيدا، و77 ألفا و704 مصابين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

قصف إسرائيلي وعمليات للمقاومة

فقد شهدت أحياء سكنية في مناطق عدة من قطاع غزة قصفا إسرائيليا متواصلا. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 أشخاص في قصف على مدينة الزهراء وسط القطاع المحاصر.

وعلى صعيد العمليات العسكرية، تحتدم المعارك في محاور التوغل الإسرائيلي شمال القطاع ووسطه. وقد بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صورا لاستهداف قواتها جرافة إسرائيلية من نوع "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" بمدينة بيت حانون شمال القطاع.

كما بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد مصورة، قالت إنها لقصف تجمع لجنود إسرائيليين في محور نتساريم بالمنطقة الوسطى.

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رسالة من القسام

ووجهت كتائب القسام -الثلاثاء- رسالة مقتضبة للجمهور الإسرائيلي بشأن مصير الأسرى الذين تحتجزهم في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلى حسابها في تليغرام، بثت القسام صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخلفها قضبان زنزانة، وكتبت عليها بالعربية والعبرية "بسبب المصالح السياسية لنتنياهو ما زال أبناؤكم في الأسر".

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نتنياهو يتوعد رفح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه لا تغيير في أهداف الحرب على قطاع غزة، وإن إسرائيل لن تقبل بتسوية بخصوص رفح، مؤكدا أن قواته ستدخلها سواء تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أم لا.

وأكد نتنياهو -خلال لقائه ممثلين عن عائلات المحتجزين في غزة حسبما نقل عنه مكتبه- أن "فكرة أننا سنوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها ليست خيارا مطروحا. سندخل رفح وسنقضي على كتائب حماس هناك مع أو بدون اتفاق، من أجل تحقيق النصر الشامل".

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واشنطن تحث على الصفقة

قال البيت الأبيض إن المقترح الأخير لصفقة التبادل بين حماس وإسرائيل يتضمن وقف القتال 6 أسابيع، في حين تعكف الحركة على بحث ردها على مقترح لوقف النار، بعد أن غادر وفدها القاهرة.

وأوضح مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن مقترح صفقة التبادل الموجود لدى حماس تم التفاوض عليه مع إسرائيل "بنوايا جيدة" لوقف القتال 6 أسابيع.

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غوتيريش يدعو للتحقيق

وعلى الصعيد الأممي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تمكين محققين دوليين من الوصول فورا إلى المقابر الجماعية في قطاع غزة، كما حذر من "تداعيات خطيرة" للهجوم الإسرائيلي المزمع على رفح جنوبي القطاع.

وفيما يتعلق بتداعيات الحرب، ذكر غوتيريش أن "وضع الناس في غزة يزداد سوءا يوما بعد يوم" مشيرا إلى أن الحرب دمرت النظام الصحي، وبعض المستشفيات الآن تشبه المقابر، وفق تعبيره.

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قلق أممي من العنف تجاه طلاب الجامعات الأميركية

كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء ما وصفته بالتدابير غير المتناسبة التي تتخذها الشرطة الأميركية لتفريق الاحتجاجات الطلابية الداعمة لفلسطين وفض الاعتصامات الطلابية في عدد من الجامعات.

وانتقد المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم، تدخل الشرطة "المبالغ فيه" لفض الاعتصامات الطلابية المناهضة للحرب على قطاع غزة، داخل الجامعات الأميركية.

وتجتاح الاحتجاجات حرم الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة بعد محاولة الشرطة فض اعتصام مؤيد للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بنيويورك، وإزالة الخيام التي أقامها الطلاب في باحات الجامعة، وقد اعتقلت الشرطة خلال محاولة فض الاعتصام تلك أكثر من 100 طالب، الأمر الذي أشعل شرارة الاعتصامات في جامعات أخرى عديدة في مختلف الولايات.

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حزب الله يعلن قصفه مبنيين يتمركز فيهما جنود إسرائيليون في مستوطنتي أفيفيم ودوفيف.. التفاصيل مع مراسل #الجزيرة إيهاب العقدي#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/6ybEzcBpO4 — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 30, 2024

جبهة لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، الثلاثاء، مقتل وإصابة عناصر من الجيش الإسرائيلي في قصف دبابة "ميركافا" وتجمع للجنود بمستوطنة المطلة جنوب الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

كما قال الحزب، في بيان آخر، إنه استهدف تموضعا للجنود ‏الإسرائيليين داخل موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة ‏مباشرة، وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.

من جانب آخر، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، تضرر أحد المباني بمستوطنة المطلة شمالي إسرائيل جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

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