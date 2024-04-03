"المقاومة الإسلامية بالعراق" تستهدف مطار حيفا الإسرائيلي

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأربعاء، استهداف مطار حيفا الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالطائرات المسيرة.

وأضافت في بيان أنها شنت الهجوم فجر اليوم، وأنها ستواصل ضرب أهداف إسرائيلية ردا على الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من هجمات محتملة في جنوب إسرائيل، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه تم تفعيل نظام التحذير من تسلل طيران معاد في وادي عربة بجنوب إسرائيل.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت، فجر أمس الثلاثاء، استهدافها قاعدة "تل نوف" الجوية الإسرائيلية داخل فلسطين المحتلّة، مؤكدة أن العملية تمّت بواسطة الطيران المُسيّر.

كما أعلنت الاثنين الماضي مسؤوليتها عن هجوم استهدف في وقت سابق مدينة إيلات الإسرائيلية، المطلة على البحر الأحمر.

ويشار إلى أن المقاومة الإسلامية في العراق تستمر بين الحينة والأخرى باستهداف مطارات وموانئ الاحتلال الإسرائيلي، ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور هائل في البنى التحتية والممتلكات، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.​​​​​​​