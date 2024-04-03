محاولة المحتجين اقتحام منزل نتنياهو تغزو منصات التواصل

أظهرت فيديوهات نشرها -أمس الثلاثاء- مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي خروج عشرات الآلاف من المحتجين الإسرائيليين ومن بينهم عائلات الأسرى في غزة للشارع، مطالبين بإقالة الحكومة والوصول لصفقة تبادل لإطلاق الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتقدم المتظاهرون باتجاه مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، بعد أن تجاهلوا تعليمات الشرطة الإسرائيلية التي حاولت منعهم في محاولة منهم لاختراق الحواجز، وشهدت المظاهرات اعتداء شرطة الاحتلال على المتظاهرين عند وصولهم للبوابات الأمنية لمنزل نتنياهو في القدس المحتلة.

مشاهد لاعتداء الشرطة الإسرائيلية على متظاهرين ضد الحكومة حاولوا اقتحام البوابات الأمنية لمنزل نتنياهو في القدس المحتلة pic.twitter.com/qeM0IkLw46 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 2, 2024

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي على المستوى العربي والعالمي، فيديوهات التظاهرات وما يحدث من غليان في الشارع الإسرائيلي على نطاق واسع، بحيث تساءل البعض "هل تقترب إسرائيل من اغتيال سياسي ثان؟؟" واصفين ما حدث بالتطورات الخطيرة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

الشارع الاسرائيلي يغلي .. مركز التظاهرات ينتقل من تل ابيب الى محيط الكنيست ومقر نتنياهو في القدس … رئيس الشاباك (المخابرات) يهرع الى منزل نتنياهو ويغرد محذرا " التوجه خطير "، هل تقترب اسرائيل من اغتال سياسي ثان ؟؟

الآف الاسرائيليين يتظاهرون ضد الحكومة الإسرائيلية بالقدس:… pic.twitter.com/VLw5In0zTr — Israeli Affairs Expert ايمن الحنيطي (@AymanHunaiti) April 3, 2024

تطورات خطيرة أهالي الأسري الاسرائيليين تمكنوا من تجاوز الحواجز واقتربوا من الوصول إلى منزل نتنياهو ويهددون بحرقه وحرق المدينة يارب تولع فيهم جميعاً، كثفوا الدعاء pic.twitter.com/Mj7JXwB912 — يوزرسيف اليمني🌹🌹😘 (@GobrinYous84168) April 2, 2024

بينما رأى البعض أن ما جرى في تل أبيب من تظاهرات واشتباكات عنيفة بين المحتجين والشرطة أمام منزل نتنياهو، ما هو إلا مؤشر على نهاية عهده، وأن الأحداث تقترب من الخروج عن السيطرة في الأراضي المحتلة، وعائلات الأسرى متمسكة بمطالبها التي من بينها رحيله.

تل ابيب الآن🔥

الشرطة الإسرائيلية تعتدي على المتظاهرين خلال مظاهرة ضخمة تطالب بإعادة الأسرى والجنود من غزة والإطاحة بالارهابي نتنياهو الأحداث تقترب من الخروج عن السيطرة هناك اللهم ما أضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين#نهاية_اسرائيل pic.twitter.com/5i0jVnORgb — Manal Jordan🇯🇴🇵🇸 (@anamanall1) February 3, 2024

ومن جهته، قال مسؤول في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) لصحيفة هآرتس الأربعاء إن احتجاجات القدس قرب منزل نتنياهو تجاوزت الخطوط الحمراء وكانت من الممكن أن تنتهي بإطلاق نار على المتظاهرين.

وشهدت الأسابيع الماضية مظاهرات إسرائيلية، تطالب بمغادرة نتنياهو للسلطة وإجراء انتخابات مبكرة، ويذكر أن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"، هددوا بحرق إسرائيل إن لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل.

ويحمل المحتجون نتنياهو المسؤولية عن الفشل في التصدي لعملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.