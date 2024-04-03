"فاجعة البصرة".. دهس تلاميذ مدرسة في العراق يثير غضب المغردين

"دك الجرس .. حنروح للبيت !! لا .. للسماء".. بهذه العبارة تفاعل جمهور منصات التواصل مع حادثة مقتل 6 أطفال وإصابة 9 آخرين أثناء خروجهم من المدرسة ابتدائية في منطقة الهارثة شمال محافظة البصرة في العراق.

ووقعت الحادثة -أمس الثلاثاء- أثناء خروج الطلاب من مدرستهم إلى المنزل مع انتهاء الدوام الدراسي، وعليهم عبور طريق سريع أمام المدرسة، وخلال مرورهم مرت شاحنة فقد السائق السيطرة عليها ودهست ما يقارب 20 طفلا.

وانتشرت على منصات التواصل كثير من المقاطع تظهر لحظة وقوع الحادثة ودهس الشاحنة للأطفال، وتداول ناشطون مقطع فيديو لأب مكلوم فقد 4 من أطفاله في حادثة الدهس.

ومع انتشار الفيديوهات سادت حالة من الحزن والغضب في الشارع العراقي انعكست على منصات التواصل.

وعبر وسم #فاجعة_البصرة الذي تصدر قائمة الترند العراقي، تساءل مغردون عن المسؤول الحقيقي عن وقوع الحادثة، السائق الذي لم ينتبه أم البلدية والتخطيط الذين لم يراعوا متطلبات الأمن والسلامة، أم المحافظة التي طلب منها الأهالي أكثر من مرة بناء جسور لعبور الطلاب ولم يتم الاستجابة لطلبهم.

من المسؤول عن #فاجعة_الهارثة !؟

السائق الذي لم ينتبه ام البلدية والتخطيط التي لم تراعي الامن والسلامة العامة ام المحافظ الذي اكثر من مرة يطلبوا منه بناء جسور لعبور الطلاب ولم يستجيب !

المقصر الاخير لم ولن يستقيل

لأن المنصب اغلى من ارواح الابرياء #فاجعة_البصرة pic.twitter.com/AB24iEYFDO — شفق عبدالله (@SH__AFQ) April 2, 2024

#العراق

الله يرحم الطلبة الاطفال ويصبر ذويهم فاجعة جديدة في عراقنا وفي #البصرة ‼️قبل ايام وأسابيع ناشدوا الاهالي الحكومة والمعنيين والمسؤولين بايجاد حلول لهولاء الطلبة وتخصيص منطقة عبور او جسر مشاة

او شرطة المرور توضع اشارة ونقطة للسيطرة وحماية المواطنين من حوادث مميتة

لكن… pic.twitter.com/S6PjG4rICY — Ali AlZuhairi علي الـزهيـري (@babylonponabrt) April 2, 2024

وقال مغردون إن في العراق دائما تكون الحلول والتنفيذ بعد حدوث الكارثة، ابتداء من حادث عبارة الموصل إلى حادث حريق الحمدانية واليوم حالة دهس شاحنة لعدد من طلاب مدرسة ابتدائية في منطقة الهارثة بالبصرة.

في بلدي دائما الحلول والتنفيذ تأتي بعد حدوث الكارثة من حادث عبارة الموصل إلى حادث حريق الحمدانية واليوم حالة دهس شاحنة لعدد من الطلاب مدرسة ابتدائية في منطقة الهارثة – البصرة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم#فاجعه_البصره pic.twitter.com/ILzabHi9hW — علي قاسم هيال – كاتب (@Ali_qs_1) April 3, 2024

وحمل آخرون المسؤولية للحكومة المركزية والمحلية من المحافظ إلى أصغر مسؤول في المحافظة، وطالبوا بمحاسبة إدارة المدرسة لعدم وجود عنصر أمني تابع إلى حماية المدرسة يقوم بقطع الشارع لغرض عبور الطلبة.

وطالبوا كذلك بمحاسبة جميع المسؤولين في دائرة التربية والمرور والشرطة والطرق لعدم قيامهم بواجباتهم والحفاظ على أرواح الطلبة.

هذا الحادث الكارثي تتحمله الحكومه المركزيه والمحليه من المحافظ الى اصغر مسؤول ماذنب هؤلاء الطلبه يجازفون بارواحهم لعبور الطريق السريع لماذا لم ينشأ جسر مشاة لهم والله يصبر اهلهم على هذه الفاجعه الله يرحم الاموات ويشافي جرحاهم — احمد الشمري (@fakhermnawer4) April 2, 2024

وكتبت إحدى المتابعات تدوينة قالت فيها "لا أملك الكلمات لأعبر عن فاجعة البصرة وأن كلماتي مهما كانت مؤثرة لا تكفي ولا تعبر عن عمق الألم والحزن في قلب كل أم فقدت طفلها إثر هذا الحادث الأليم".

دك الجرس ..

حنروح للبيت !!

لا .. للسماء 💔#فاجعة_البصرة .. اللــــهم يصبر اهاليهم 😞 pic.twitter.com/ywSaX9gQa2 — ,ٍسعـــــدون ,ٍالعراقي (@HzoG7jbln) April 3, 2024

وعلقت وزارة الداخلية العراقية على الحادثة في بيان نشرته على منصاتها بالقول: إن شرطة محافظة البصرة ألقت القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 6 من طلاب المدارس مما أدى إلى وفاتهم وإصابة 9 آخرين بإصابات مختلفة في منطقة الهارثة شمالي محافظة البصرة.

وأضاف البيان: بحسب الاعترافات الأولية فإن سائق العجلة فقد السيطرة عليها بسبب عطل في المكابح مما تسبب في حادث الدهس أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة.

وقالت الوزارة إن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه بتشكيل لجنة تحقيقية للذهاب إلى محل الحادث لمعرفة ملابساته والوقوف على أسبابه.

وأعلن محافظ البصرة أسعد العيداني عن حالة الحداد العام في المحافظة ولمدة 3 أيام على أرواح تلاميذ مدرسة "زينب الابتدائية".